США заплатят помощнику главы ИГ 25 миллионов долларов за помощь в его ликвидации

13:27 | 30.10.2019

Как сообщает The Washington Post, выяснить местонахождение главаря «Исламского государства» (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади удалось благодаря информатору из его ближайшего окружения. Издание отмечает, что член ИГ, сообщивший о местонахождении аль-Багдади, занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.



Как передает lenta.ru, «крота» вывезли вместе с семьей из региона через два дня после ликвидации главаря ИГ. Предполагается, что он получит вознаграждение в размере 25 миллионов долларов.

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