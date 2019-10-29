АПЛ «Князь Владимир» впервые осуществила стрельбу баллистической ракетой «Булава»

13:13 | 30.10.2019

Атомная субмарина «Князь Владимир» впервые осуществила стрельбу баллистической ракетой «Булава», сообщили в Минобороны РФ. Испытания прошли в Белом море. Во время пуска субмарина находилась под водой. Отмечается, что учебно-боевые блоки прибыли к цели в установленное время.



Напомним, «Булава» - российская твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30, предназначенная для вооружения атомных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955 «Борей».

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