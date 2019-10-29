Палата представителей конгресса США большинством голосов одобрила санкции против Турции

12:57 | 30.10.2019

Палата представителей конгресса США одобрила санкции против Турции, приняв решение абсолютным большинством голосов. Это произошло из-за покупки Анкарой ЗРК С-400 и военной операции на северо-востоке Сирии.



Санкции, как сообщает Financial Times, предполагают заморозку активов высших должностных лиц Турции. Также под санкции могут попасть турецкие финансовые учреждения и иностранные компании, поставлявшие вооружение, передает iz.ru.

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