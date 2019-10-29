В Росстате назвали российские регионы с самыми качественными дорогами

12:44 | 30.10.2019

В Росстате составили рейтинг российских регионов с самыми качественными дорогами. Трассы оценивались по их прочности, ровности, сцепным качествам покрытия и видимости.



Как сообщает RT, в 2018 году больше всего дорог, соответствующих нормативным требованиям, оказалось в Москве — 97%. В пятерку лидеров также вошли Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), Ставропольский край (74,9%), Красноярский край (71,4%) и Республика Ингушетия (70,4%).



Меньше всего соответствуют стандартам дороги в Республике Марий Эл (1,4%), Саратовской области (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архангельской (15,1%) и Магаданской области (17%).

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