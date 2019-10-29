12:37 | 30.10.2019

HBO снимет новый приквел к «Игре престолов» об истории династии Таргариенов. Сериал из 10 эпизодов будут носить название House of the Dragon («Дом дракона»). Отмечается, что действия приквела будут разворачиваться за 300 лет до основного сюжета сериала «Игра престолов».



При этом ранее журнал Variety рассказал, что телеканал отказался от похожего проекта, действие которого было на тысячу лет раньше событий «Игры престолов». События сериала «Долгая ночь» должны были происходить за тысячу лет до сюжета «Игры престолов».

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