В Минобороны РФ назвали версию расстрела в воинской части Забайкалья

12:15 | 30.10.2019

Комиссия Минобороны РФ, которая расследует обстоятельства расстрела солдат в Забайкалье, установила причины произошедшего. В ведомстве заявили, что причиной мог стать личный конфликт солдата Рамиля Шамсутдинова с офицером. Как утверждает комиссия Минобороны, с ним у срочника была психологическая несовместимость. Также в ведомстве заявили, что версия о неуставных отношениях и физическом насилии над Шамсутдиновым не подтвердилась.



Как напоминает lenta.ru, Рамиль Шамсутдинов 25 октября при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сдался спецназу. В настоящий момент он арестован, он может остаться за решёткой до конца жизни.



При этом отец рядового Салим Шамсутдинов предполагал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. «Я думаю, они хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина», — уверен отец Шамсутдинова, передает РБК.

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