Россия и мир
12:15 | 30.10.2019
В Минобороны РФ назвали версию расстрела в воинской части Забайкалья
Как напоминает lenta.ru, Рамиль Шамсутдинов 25 октября при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев и сдался спецназу. В настоящий момент он арестован, он может остаться за решёткой до конца жизни.
При этом отец рядового Салим Шамсутдинов предполагал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части. «Я думаю, они хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина», — уверен отец Шамсутдинова, передает РБК.
© «Вечерние ведомости»
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