Владимир Зеленский считает, что Украина стоит на пороге экономического прорыва

16:33 | 29.10.2019

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что страна стоит на пороге экономического прорыва на инвестиционном форуме в Мариуполе. По его мнению, рост реального ВВП на 4,6% во втором полугодии текущего года свидетельствует о том, что страна двигается в правильном направлении.



Он также подчеркнул, что Украина становится стабильным и предсказуемым рынком, и пообещал «личную персональную защиту каждому инвестору».

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