16:25 | 29.10.2019

Власти США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию. Такую информацию сообщила доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в разговоре с РИА Новости.



Согласно цифрам, которые она приводит, Венесуэла располагает 298,4 млрд баррелями нефти, Иран -157,8, а Россия – 80. При этом известные мировые запасы нефти составляют 1,66 трлн баррелей. Лебединская также пояснила, что эти три страны в 2015 году обеспечивали 21,75% суточной добычи в мире.



«Активность США на политической арене привела к тому, что пятая часть добычи нефти оказалась под санкциями», — отметила Лебединская.

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