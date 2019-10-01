«Газпром» завершил заполнение газопровода «Сила Сибири» по всей длине до границы с Китаем

16:16 | 29.10.2019

В пресс-службе Газпрома сообщили, что трубопровод «Сила Сибири» заполнен газом по всей длине до границы с Китаем. В сообщении говорится, что газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Следующим этапом будет заполнение газом трубопровода, который пролегает по пограничному участку через реку Амур.



Как напоминает russian.rt.com, газопровод предназначен для поставок на внутренний российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

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