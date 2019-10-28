Американские военные намерены сохранить контроль над нефтяными месторождениями в Сирии

13:01 | 29.10.2019

Американские военные будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и готовы ответить силой на попытки других сторон их захватить. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил глава Пентагона Марк Эспер.



По его словам, многие игроки в Сирии продолжают бороться за контроль над территориями и ресурсами, но миссия США остается прежней: обеспечить разгром террористических группировок. В том числе не допустить перехода нефтяных месторождений под контроль террористических группировок, так как нефть являются источником доходов террористов.

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