Депутат Верховной рады предсказал поражение Украины в возможной «газовой войне» с Россией

12:48 | 29.10.2019

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире «112 Украина» заявил, что Киев однозначно проиграет «газовую войну» с РФ. Поэтому, по его словам, Украине не стоит доводить ситуацию до конфликта.



Волошин также заявил, что власти РФ в переговорах о транзите газа через Украину ведут себя конструктивно и хитро. «Я могу поаплодировать хитрости Москвы. Они ведут себя гиперконструктивно по всем направлениям», – заявил депутат.

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