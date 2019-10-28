Останки тела главаря «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади сбросили в море

12:39 | 29.10.2019

Останки лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади захоронили в море, сообщил телеканал CNN.



При этом по словам собеседника агентства Reuters, перед этим над останками были проведены обряды по исламским традициям. Как пояснили власти США, такой способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.



Ранее Трамп рассказал, что аль-Багдади подорвал себя во время штурма своей резиденции американским спецназом «Дельта» и «от него мало что осталось». По словам президента США, чтобы подтвердить личность были проведен ДНК-тест.

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