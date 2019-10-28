В Госдуме допустили сокращение российских моногородов вдвое

11:16 | 29.10.2019

Как рассказали «Известиям» в Госдуме, почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. Отмечается, что в рамках новой программы возможно сокращение числа моногородов с 321 до 170. Известно, что ранее данный вопрос уже обсуждался в правительстве.



При этом в пресс-службе Минэкономразвития газете заявили, что на первом этапе перечень моногородов не будет радикально пересмотрен, поскольку кризисные города нельзя оставить без поддержки государства.

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