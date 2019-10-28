Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности в России

11:07 | 29.10.2019

Минэкономразвития РФ собирается внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в РФ. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект постановления правительства.



В соответствии с документом, со следующего года Росстат будет ежегодно верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Такой информацией с ведомством будут делиться Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России. Оценка уровня бедности будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР, передает РИА «Новости».



Кроме того, отмечается, что Росстат намерен анализировать информацию об условиях жизни, финансах и условиях трудовой деятельности по нескольким целевым группам: пенсионеры, женщины с детьми и семьи с детьми младше 18 лет.

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