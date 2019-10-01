17:20 | 28.10.2019

Премьер-министр России Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Площадь игорной зоны составит 146 851 кв. метр.



Как напоминает РИА "Новости", с 2009 года азартные игры в РФ запрещены везде, кроме четырех специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на Азовско-Черноморском побережье Кавказа. Позже Путин подписал закон о создании такой зоны в Крыму.

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