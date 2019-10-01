Польские власти сообщили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

17:06 | 28.10.2019

В Польше заявили о задержании подозреваемого в шпионаже в пользу РФ, передает Радио Польши со ссылкой на Агентство внутренней безопасности. Отмечается, что мужчине уже предъявлены официальные обвинения. На время следствия он отправлен под арест на три месяца.



Как заявил пресс-секретарь Агентства внутренней безопасности Станислав Жарына, польский гражданин Петра С. не был сотрудником Агентства внутренней безопасности и не являлся публичным человеком.

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