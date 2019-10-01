В Петербурге 12-летнего подростка подозревают в убийстве собственной матери

16:56 | 28.10.2019

В Петербурге в квартире одного из домов по улице Стасовой полицейские обнаружили труп 46-летней женщины. В ее убийстве подозревается 12-летний сын погибшей, передает gazeta.ru.



По предварительным данным, ребенок поливал родительницу кипятком и вырезал части ее тела. На месте происшествия были обнаружены и изъяты нож, ножницы, шампур, а также фонарик и пинцет. Кроме того, отмечается, что во время этого ужасающего действия дома находился брат-близнец школьника, а также их отец, пребывавший в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как отмечают СМИ, оба подростка — умственно отсталые, они состояли на учете в психоневрологическом диспансере.



О произошедшем в полицию сообщили бабушка и дедушка детей. Они узнали о трагедии от отца семейства, который после увиденного находился в шоке.

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