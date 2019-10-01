Лукашенко заявил, что Минск ответит на размещение американских танков в Литве

16:49 | 28.10.2019

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск собирается ответить на размещение танков армии США в Литве у границ республики. По словам главы Белоруссии, в прибалтийской стране в непосредственной близости от границы разместятся 30 танков и 30 бронемашин. Лукашенко заявил, что Белоруссия будет вынуждена на это ответить, не бряцая оружием. «Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», - подчеркнул Лукашенко.

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