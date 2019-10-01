Путин поручил ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

16:28 | 28.10.2019

Путин распорядился принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в РФ.



В частности, Путин поручил подготовить поправки, которые вводят уголовную ответственность за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. Кроме того, МВД должно предоставить предложения по увеличению штата для работы по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

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