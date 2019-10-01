Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

14:45 | 28.10.2019

В пресс-службе Роструда напомнили жителям РФ о предстоящих длинных выходных и короткой рабочей неделе. В этом году День народного единства, который ежегодно отмечается 4 ноября, в выпал на понедельник. Таким образом, со 2 по 4 ноября россиян ждут три выходных.



Также отмечается, что в пятницу, 1 ноября, сокращенного рабочего дня не будет, поскольку он не предшествует непосредственно 4 ноября.

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