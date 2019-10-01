Американский секретный челнок X-37B вернулся после двухгодичного пребывания в космосе

14:35 | 28.10.2019

Секретный американский челнок X-37B вернулся на Землю после того, как провел в космосе рекордные 780 дней. Прежнее максимальное время нахождения космоплана на орбите — 718 дней. По словам директора управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальдена, в ходе миссии были успешно проведены, в частности, эксперименты Исследовательской лаборатории ВВС США, а также была обеспечена доставка малых спутников.



Напомним, беспилотный орбитальный самолет X-37B разработан компанией Boeing в интересах ВВС США. Подробное назначение и спектр решаемых аппаратом задач не разглашаются.

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