Дональд Трамп раскрыл подробности ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади

14:15 | 28.10.2019

Дональд Трамп рассказал, что США уверены в гибели лидера «Исламского государства (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, так как провели тест ДНК. Ранее Трамп сообщил, что убит в Сирии в ходе спецоперации американских военных.



По его словам, аль-Багдади обнаружили в деревне Бариша в провинции Идлиб. Преследуемый служебными собаками, террорист попытался с тремя детьми скрыться в тоннеле, однако тот заканчивался тупиком. Оказавшись в безвыходной ситуации, аль-Багдади взорвал себя и детей с помощью пояса смертника. «Он умер как собака. Он умер как трус. Мир стал гораздо безопаснее", - заключил Трамп.



Трамп также рассказал, что спецназовцы взяли в плен нескольких боевиков. Американским военным также удалось освободить одиннадцать детей.

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