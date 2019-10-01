Минэкономразвития РФ отказалось от введения углеродного налога

13:55 | 28.10.2019

Замминистра экономического развития Расстригин в письме к правительству РФ сообщил, что Минэкономразвития отказалось от введения так называемого углеродного налога. Напомним, он был предложен главой «Роснано» Чубайсом.



Как напоминает РБК, изначально Минэкономразвития собиралось включить этот налог в законопроект о государственном регулировании парниковых газов.



В итоге, от введения налога было решено отказаться. Это было основано на заключениях Минэнерго, Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В частности, в РСПП уверены, что налог негативно отразится на инвестиционной активности бизнеса.

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