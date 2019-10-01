В петербургском аэропорту Пулково микроавтобус врезался в бизнес-джет Gulfstream III

13:44 | 28.10.2019

Накануне вечером в петербургском аэропорту Пулково произошла авария. Сообщается, что служебный микроавтобус врезался в бизнес-джет Gulfstream III на взлётном поле. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, столкновение произошло из-за плохих погодных условий. В итоге у воздушного судна оказался повреждён фюзеляж. По факту аварии началась доследственная проверка.

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