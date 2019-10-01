В МВД Украины подтвердили вывоз добровольческими отрядами оружия из Донбасса

13:38 | 28.10.2019

Как сообщили в МВД Украины, Украинские добровольческие отряды вывезли оружие из населенного пункта Золотое в районе разведения сил в Донбассе.



«По результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и беседой с полицией ветераны-добровольцы, которые находятся в Золотом-4 с собственным легальным оружием, вывезли его с территории», — сказал заместитель главы полиции Украины Вадим Троян. Он также сообщил, что в районе подготовки к разведению войск осталась только группа волонтеров без оружия, пишет «Интерфакс-Украина».



Напомним, 7 октября в соответствии с Минскими соглашениями в Донбассе должен был начаться отвод войск Украины и ополченцев.

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