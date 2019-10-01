В США конгрессвумен Кэти Хилл подала в отставку из-за сексуального скандала

13:28 | 28.10.2019

Член палаты представителей, представительница Демократической партии Кэти Хилл объявила о своем уходе из конгресса из-за сексуального скандала. Ранее комитет по этике палаты представителей начал расследование против конгрессвумен в связи с обвинениями в неприемлемых сексуальных отношениях со своим сотрудником, пишет газета Politico. При этом Кэти Хилл говорила, что сообщения о ее интимных связях с сотрудником офиса не соответствуют действительности.



Как сообщает издание California Globe, речь идет об интимной связи со своей сотрудницей - в материале говорится, что она устраивала сеансы секса втроем вместе с коллегой и мужем. Отмечается, что Хилл является открытой бисексуалкой.

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