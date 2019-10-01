Читинский военный суд арестовал солдата, застрелившего восьмерых сослуживцев

13:16 | 28.10.2019

Читинский гарнизонный военный суд на два месяца арестовал 20-летнего Рамиля Шамсутдинова. Напомним, он застрелил восемь своих сослуживцев. Он был арестован по статье «Убийство двух и более лиц». Шамсутдинову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Как сообщает РБК, 25 октября Рамиль Шамсутдинов на территории войсковой части 54160 в поселке Горный открыл стрельбу по военнослужащим, застрелил восьмерых их них и ранил двоих. После этого солдата задержали.



В российском военном ведомстве уже заявили, что причиной инцидента могу быть нервный срыв. Однако знакомые срочника назвали его «неконфликтным» и предположили, что стрельбе могли предшествовать неуставные отношения и издевательства. Кроме того, отец Шамсутдинова предположил, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.

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