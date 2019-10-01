В Забайкалье военнослужащий убил восьмерых сослуживцев, ещё двое ранены

17:53 | 25.10.2019

Фото:podrobnosti.ua

Восемь военнослужащих погибли в воинской части в Забайкалье, где солдат «открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия» во время смены караула. Об этом, со ссылкой на заявление Минобороны России сообщает RT.



Как отмечается в заявлении военного ведомства, 25 октября около 18:20 местного времени при смене караула военный «открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия».



«В результате восемь военнослужащих погибли на месте, ещё двое получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении цитируемом изданием.



Военнослужащий, открывший огонь, задержан. Раненые доставлены в военный госпиталь, им оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.



«По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», — подчеркивается в сообщении ведомства.



На место происшествия вылетела комиссия Минобороны во главе с заместителем министра обороны Андреем Картаполовым.

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