Задержан второй участник перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек

15:56 | 25.10.2019

В Грозном задержали еще одного участника перестрелки в Ростовской области, где погибли пять человек, сообщается на сайте МВД Чечни. Задержан мужчина 1974 года рождения, находившийся в федеральном розыске. В настоящее время он передан сотрудникам полиции Ростовской области.



Как напоминает РИА «Новости», во вторник днем в хуторе Чернозубовка две группы местных жителей устроили перестрелку из-за давнего спора об участках для выпаса скота. В результате конфликта погибли пять человек, еще двое получили ранения. По некоторым данным стрельбу устроили две чеченские семьи, между которыми были давние судебные споры.

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