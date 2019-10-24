Степная орлица по кличке Мин улетела в Иран и «разорила» российских ученых

14:37 | 25.10.2019

Степная орлица по кличке Мин доставила проблем новосибирским орнитологам, наблюдающим за ее перемещениями.



Как передает «Эхо Москвы», к птице присоединили датчик, который регистрирует ее местонахождение и отсылает sms о перемещениях. Но орлица внезапно изменила маршрут и улетела в Иран. В результате стоимость сообщений резко возросла с 15 до 49 рублей. В итоге сумма долга составила 240 тысяч рублей.



Для компенсации расходов, орнитологи запустили акцию по сбору средств «Закинь орлу на мобилку!». Любой желающий может отправить средства, которые будут распределены между всеми орлами. Взамен все желающие, как и ученые, смогут отслеживать перемещения птиц.

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