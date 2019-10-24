В Германии депутаты Левой партии призвали вывести американские войска из страны

14:18 | 25.10.2019

Депутаты Левой партии направили в федеральное правительство Германии обращение, в котором призвали вывести войска США из страны, передает iz.ru. В партийном обращении заявляется, что войска США в Германии нужны Вашингтону для наращивания напряженности в отношениях с Россией.



Кроме того, по мнению представителей партии, войска США перебрасывают с одной американской базы на другую, приближаясь к западной границе России. По их словам, это нарушает дух «Договора 2 + 4», который исключает возможность присутствия в восточных федеративных землях Германии иностранных войск и ядерного оружия, уточняют авторы обращения.

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