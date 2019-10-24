Полиция Чечни начала проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

14:06 | 25.10.2019

Правоохранительные органы Чечни проводят проверку в отношении экс-мэра города Грозного Ислама Кадырова.



Ранее появилось видео, на котором троюродный племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Ислам Кадыров бьет женщину электрошокером. Также экс-мэр Грозного грубо разговаривает с задержанными местными жителями и угрожает им ложным обвинением в финансировании терроризма. По утверждению авторов сюжета, материалы были записаны личной пресс-службой бывшего чиновника, а общий хронометраж съемки составляет около восьми часов.



Напомним, родственник Рамзана Кадырова занимал пост мэра чеченской столицы с 2012 по 2015 год. Отметим, что он стал самым молодым мэром в России в возрасте 25 лет.

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