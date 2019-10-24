В Киеве считают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна

13:57 | 25.10.2019

В Киеве считают, что России «придется» в 2019 году прокачивать голубое топливо через украинскую газотранспортную систему. Об этом заявил зампред Нацбанка страны Дмитрий Сологуб. Он подчеркнул, что «Газпром» будет вынужден пойти на это, учитывая контракты.



При этом Сологуб признал, что российский транзит может временно прекратиться, но подчеркнул, что в «Нафтогазе» и «Укртрансгазе» к этому активно готовятся, сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние ведомости»