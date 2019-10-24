В Центральноафриканской Республике может появиться российская военная база

13:38 | 25.10.2019

Центральноафриканская Республика рассмотрит вопрос о создании в стране российской военной базы. Об этом заявил президент страны Фостен-Арканж Туадера в интервью «РИА Новости». По его словам, это прорабатывается между министерствами обороны двух стран.



Кроме того, Туадера также отметил, что ЦАР заинтересована в поставках российских вооружений и просит Москву направить новые партии оружия.



Напомним, обстановка в ЦАР обострилась в 2013 году, когда там начались столкновения между боевиками и противостоящими им повстанцами-христианами.

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