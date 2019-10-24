Богатейший человек мира Джефф Безос потерял почти 7 млрд долларов за сутки

13:24 | 25.10.2019

Глава Amazon Джефф Безос, лидирующий в ежегодном рейтинге богатейших людей мира, из-за падения котировок компании за день потерял 6,9 миллиарда долларов, передает CNBC. Отмечается, что, если котировки продолжат падение, Безос может уступить статус богатейшего человека в мире Биллу Гейтсу. На данный момент состояние Безоса оценивалось в $111 млрд, Гейтса – в $107 млрд.



Напомним, вчерашний отчет о доходах в третьем квартале, инвесторов не вдохновил. В результате акции интернет-ритейлера упали на 6,6%, или 118 долларов за каждую акцию.

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