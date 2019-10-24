Эксперты из ВНИИ труда назвали самые востребованные в будущем профессии

13:17 | 25.10.2019

Эксперты сообщили, какие профессии востребованы в РФ в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие несколько лет. Об этом специалисты из ВНИИ труда рассказали RT.



Так, в ближайшее время будут востребованы массовые профессии и специалисты в области управления. В частности, бухгалтер, педагог, электросварщик, повар, кондитер, токарь, машинист насосных станций, электромеханик по лифтам, официант, бармен.



Кроме того, останутся востребованными дефицитные профессии (инженер-химик, тренер-преподаватель), а также «ключевые профессии», (специалисты в области управления фармацевтической деятельностью и начальники смены электростанции).

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