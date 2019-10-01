Песков заявил, что в Кремле сейчас не думают о возможном преемнике Путина

15:22 | 24.10.2019

В Кремле сейчас не думают о возможном преемнике Путина, а занимаются напряженной работой, заявил пресс-секретарь главы президента РФ Песков, передает РИА «Новости». Отметим, что так Песков прокомментировал слова главы МИА «Россия сегодня» Киселева о поиске Путиным преемника.



Ранее, как сообщает «Интерфакс», Киселев заявил студентам, что Путин ищет себе преемника, не подготовить которого было бы безответственно, и сослался на международный опыт.

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