Россияне стали доверять президенту меньше, чем военным

15:13 | 24.10.2019

По данным опроса «Левады-центра», в РФ армия стала пользоваться большим доверием, нежели президент. Отмечается, что уровень доверия к военным снизился с 66 до 63%, но показатели президента еще ниже – 58 и 60%. При этом глава страны не вполне заслуживает доверия каждого четвертого жителя страны и совсем не заслуживает - у 14% граждан.



На третьем месте по уровню доверия оказались спецслужбы, включая ФСБ. Им доверяет меньше половины (48%) населения. Еще меньше россияне доверяют церкви (40%), полиции (32%), судам (28%), СМИ (27%), правительству (26%) и Госдуме (24%), передает MK.ru.

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