Власти РФ дополнительно отправят в Сирию 276 российских военных и 33 единицы техники

15:02 | 24.10.2019

Власти РФ отправят в Сирию еще 276 военных полицейских и 33 единицы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны РФ. По словам источника, будет переброшено два батальона военной полиции. Он также заявил, что в Сирии в настоящее время не ведутся реальные боевые действия.



Российские солдаты отправятся в Сирию согласно одному из пунктов меморандума, подписанного Путиным и Эрдоганом. Ранее они договорились о прекращении Турцией спецоперации «Источник мира».

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