Скарлетт Йоханссон покинет киновселенную Marvel после выхода фильма «Черная Вдова»

14:50 | 24.10.2019

Актриса Скарлетт Йоханссон покинет киновселенную Marvel после выхода сольного фильма «Черная Вдова». Об этом актриса сообщила в эфире шоу Джимми Фэллона. Она рассказала, что съемки «Чёрной Вдовы» в Лондоне завершились «пару недель назад», передает iz.ru. Фильм предположительно выйдет на экраны 1 мая 2020 года.



Йоханссон также заявила, что ее героиня действительно умерла в заключительной части «Мстителей». Отметим, что ранее многие фанаты строили теории на счет того, что персонаж мог остаться в живых.

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