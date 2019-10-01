Сборная России поднялась на 37-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

14:43 | 24.10.2019

ФИФА опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных. В нем сборная РФ занимает 37-ю позицию, что на пять строчек выше, чем в прошлой версии списка, передает russian.rt.com.



Как напоминает РИА «Новости», в октябре российская команда обыграла сборные Шотландии (4:0) и Кипра (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года и досрочно завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы.



Лидером рейтинга ФИФА осталась команда Бельгии, выступающая с россиянами в одной отборочной группе к Евро. Следом идут Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Португалия, Хорватия, Испания, Аргентина и Колумбия.

© «Вечерние ведомости»