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14:43 | 24.10.2019

Сборная России поднялась на 37-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала новую версию рейтинга национальных сборных. В нем сборная РФ занимает 37-ю позицию, что на пять строчек выше, чем в прошлой версии списка, передает russian.rt.com.

Как напоминает РИА «Новости», в октябре российская команда обыграла сборные Шотландии (4:0) и Кипра (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года и досрочно завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы.

Лидером рейтинга ФИФА осталась команда Бельгии, выступающая с россиянами в одной отборочной группе к Евро. Следом идут Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Португалия, Хорватия, Испания, Аргентина и Колумбия.

© «Вечерние ведомости»

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