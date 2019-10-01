Россия и мир
14:43 | 24.10.2019
Сборная России поднялась на 37-е место в обновлённом рейтинге ФИФА
Как напоминает РИА «Новости», в октябре российская команда обыграла сборные Шотландии (4:0) и Кипра (5:0) в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года и досрочно завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы.
Лидером рейтинга ФИФА осталась команда Бельгии, выступающая с россиянами в одной отборочной группе к Евро. Следом идут Франция, Бразилия, Англия, Уругвай, Португалия, Хорватия, Испания, Аргентина и Колумбия.
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