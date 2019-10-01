Названа предварительная причина смерти 39 человек, обнаруженных в грузовике в Великобритании

14:10 | 24.10.2019

Британские полицейские начали идентифицировать тела 39 человек, которых нашли в контейнере грузовика в промышленном районе графства Эссекс, передает Sky news. Ранее был задержан 25-летний водитель грузовика из Северной Ирландии. Предположительно, находившиеся в рефрижераторе люди замерзли до смерти.



По данным полиции, грузовик мог прибыть на пароме из бельгийского Зебрюгге. Изначально предполагалось, что он следовал в Великобританию из Болгарии. Также сообщается, что этот инцидент связан с нелегальной миграцией.

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