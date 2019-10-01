Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business

13:59 | 24.10.2019

В новом рейтинге группы Всемирного банка Doing Business Россия поднялась на три строчки, с 31-го на 28-е место, передает «Интерфакс».



Доклад охватывает 190 стран. Он исследует нормы регулирования, способствующие или препятствующие развитию бизнеса в течение всего цикла деятельности, включая создание предприятия, ведение бизнеса, осуществление внешнеторговой деятельности, уплату налогов, а также уровень защиты прав инвесторов, сообщает РИА «Новости».



Как напоминает gazeta.ru, на первом месте традиционно — Новая Зеландия с ее уведомительным порядком открытия бизнеса и мораторием на проверки всех контролирующих органов в течение первых трех лет. На втором и третьем местах — Сингапур и Гонконг. Затем идут Дания, Южная Корея, Великобритания, США, Норвегия и Грузия.

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