Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию

13:49 | 24.10.2019

Китайские СМИ считают, что США не рассматривают планов нападения на РФ благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил. Об этом пишет «РИА Новости», со ссылкой на китайское издание Sohu.



Журналисты китайской газеты, написали, что, если страна обладает стратегическими ядерными силами, она считается гегемоном, и поэтому их ещё называют «секретом обеспечения мира».



Поэтому, как отмечает издание, США продолжают опасаться РФ, несмотря на развал СССР и уменьшение оборонного бюджета.

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