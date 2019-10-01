Елена Батурина вновь стала первой в рейтинге Forbes самых богатых женщин РФ

13:43 | 24.10.2019

Седьмой год подряд президент Inteco Management Елена Батурина стала первой в рейтинге Forbes 25 самых богатых женщин РФ. Ее состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов. На втором месте — генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук. Она является вторым миллиардером в списке ($1 млрд). На третьем месте — жена миллиардера Юрия Ковальчука Юлия. Она с состоянием 600 миллионов миллиардеров впервые вошла в рейтинг в этом году и сразу заняла третью строчку.



В пятёрку также вошли Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, и Ольга Белявцева, бывший акционер завода «Лебедянский», передает russian.rt.com.

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