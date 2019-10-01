По данным СМИ, в сети появилась новая база данных клиентов Сбербанка

13:33 | 24.10.2019

Издание РБК сообщило, что в сети появилась очередная база данных клиентов Сбербанка. По данным СМИ, речь идет о данных по заемщикам с 2015 года до недавнего времени. Люди, которые продают базу на черном рынке, заявляют, что она актуальна. При это в Сбербанке утечку опровергают.



Как передает iz.ru, в записи об 11,5 тысяч граждан содержится больше 40 ячеек, в том числе полное ФИО, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумма кредита и просрочки по нему и др.

© «Вечерние ведомости»