В Ростовской области задержан подозреваемый в расстреле пяти человек

13:55 | 23.10.2019

Силовики задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области. Об этом сообщает управление СК по региону. Это мужчина 39 лет, его имя СК не раскрывает. В настоящее время продолжают разыскивать других участников преступления.



Как напоминает РБК, вчера на хуторе Чернозубов Орловского района Ростовской области произошла перестрелка, в которой погибли пять и получили ранения еще два человека. Сообщается, что драка, переросшая в перестрелку, произошла на фоне бытового конфликта, которому предшествовала судебная тяжба. Всего в конфликте принимали участие четырнадцать человек.

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