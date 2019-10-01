В штате Флорида задержан бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов

13:40 | 23.10.2019

В США в штате Флорида задержан экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов. Как сообщает The Miami Herald со ссылкой на источники, гражданином РФ заинтересовалась Служба иммиграционного и таможенного контроля США.



Как напоминает РБК, Билалов является двоюродным братом экс-владельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, которые в 2018 году были арестованы по подозрению в создании преступной группировки и хищении у государства 2,5 млрд руб.



В отношении самого Билалова в апреле 2013 года было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он подозревается в чрезмерных тратах денег компании при поездках за границу.

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