Московский «Локомотив» проиграл туринскому «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

13:21 | 23.10.2019

Московский «Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов. Поединок 3-го тура состоялся в Турине и завершился со счетом 2:1. В составе россиян гол забил Алексей Миранчук. У соперников дважды отличился Пауло Дибала. В следующем туре 6 ноября команды встретятся снова, но на этот раз на поле «Локомотива».



После трех туров «Ювентус», набрав 7 очков, занимает первое место в группе D, набрав 7 очков. «Локомотив» третий с 3 очками.

© «Вечерние ведомости»