Песков заявил, что власти США предали курдов и фактически бросили их в Сирии

13:15 | 23.10.2019

Как заявил пресс-секретарь Путина Песков, американские власти, поддерживавшие на протяжении последних нескольких лет курдов, фактически бросили их в Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс».



По его словам, американцы предпочли оставить курдов на границе и чуть ли не вынудить их воевать с турками. Песков таким образом прокомментировал слова спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях России и Турции территории.



Как напоминает РБК, в начале октября Анкара начала военную операцию в Сирии, направленную против местных курдов, которых турки считают террористами. США, союзники курдов в Сирии, начали вывод своих войск из зоны турецкой атаки. Позднее вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс и Эрдоган договорились о временной приостановке операции Анкары на 120 часов.

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